В 1 сезоне 9 серии сериала «Королевство» Джей и Райан понимают, что для возвращения в бойцовский спорт им необходимо сбросить несколько килограммов. Нейт признается Джею, что не собирается выдвигать обвинений против бандитов, которые на него напали.
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