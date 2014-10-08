В 1 сезоне 9 серии сериала «Королевство» Джей и Райан понимают, что для возвращения в бойцовский спорт им необходимо сбросить несколько килограммов. Нейт признается Джею, что не собирается выдвигать обвинений против бандитов, которые на него напали.