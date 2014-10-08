В 1 сезоне 1 серии сериала «Королевство» главный герой Алви Кулина и его девушка Лиза пытаются удержать на плаву свой небольшой бизнес. Не так давно они открыли в Лос-Анджелесе тренажерный зал, в котором готовят молодых бойцов смешанного стиля.
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