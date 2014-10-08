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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 1 Серия 1

Королевство 2014 - 2017 1 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Королевство»
Сожги себя
Сезон 1 / Серия 1 8 октября 2014
Стеклянный глаз
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2014
Кусок пластмассы
Сезон 1 / Серия 3 22 октября 2014
Цветок
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2014
Ешь свою еду
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2014
Пожалуйста, не плачь
Сезон 1 / Серия 6 12 ноября 2014
Аниматор/Аннигилятор
Сезон 1 / Серия 7 19 ноября 2014
Лёгкая пощёчина
Сезон 1 / Серия 8 26 ноября 2014
Сбросить вес
Сезон 1 / Серия 9 3 декабря 2014
Царь зверей
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Королевство» главный герой Алви Кулина и его девушка Лиза пытаются удержать на плаву свой небольшой бизнес. Не так давно они открыли в Лос-Анджелесе тренажерный зал, в котором готовят молодых бойцов смешанного стиля. 

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