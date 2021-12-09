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Невероятные приключения Джоджо
Сезоны
Невероятные приключения Джоджо (2012 - …), список сезонов
JoJo's Bizarre Adventure
18+
Год выпуска
2012
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Список сезонов сериала «Невероятные приключения Джоджо»
Сезон 1 / Season 1
2012,
26 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2014,
48 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2016,
39 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2018,
39 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2021,
12 эпизодов
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