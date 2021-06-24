В 1 сезоне сериала «Танцуй!» мы знакомимся с Нтомби, талантливой танцовщицей из южноафриканского Дурмана. В ее жизни полно трудностей: работа, в которой нет развития, и постоянные дрязги как в личной жизни, так и в отношениях с семьей. Однажды Нтомби понимает, что танцы – ее главное увлечение – могут помочь ей выбраться из рутины. Тогда девушка собирает коллектив под названием «Тележки», вместе с которым намеревается выиграть танцевальный конкурс региона. Нтомби и ее команда должны будут справиться с неудачами, а также разрешить конфликты внутри своего коллектива прежде, чем им удастся добраться до грандиозного финала.