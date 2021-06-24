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Танцуй! 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Танцуй!
Киноафиша Сериалы Танцуй! Сезоны Сезон 1

Jiva! 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танцуй!»

В 1 сезоне сериала «Танцуй!» мы знакомимся с Нтомби, талантливой танцовщицей из южноафриканского Дурмана. В ее жизни полно трудностей: работа, в которой нет развития, и постоянные дрязги как в личной жизни, так и в отношениях с семьей. Однажды Нтомби понимает, что танцы – ее главное увлечение – могут помочь ей выбраться из рутины. Тогда девушка собирает коллектив под названием «Тележки», вместе с которым намеревается выиграть танцевальный конкурс региона. Нтомби и ее команда должны будут справиться с неудачами, а также разрешить конфликты внутри своего коллектива прежде, чем им удастся добраться до грандиозного финала.

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Список серий сериала Танцуй! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Делай, что должна Dala What You Must
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2021
Тележки The Trollies
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2021
Флэш-раунд Flash Round
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2021
Поправь корону Fix Your Crown
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2021
Добейся своего Fetch Your Life
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2021
График выхода всех сериалов
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