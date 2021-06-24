В 1 сезоне 1 серии сериала «Танцуй!», пока дрязги в семье Нтомби набирают обороты, она пытается сделать первый шаг навстречу своей мечте и принять участие в приближающемся танцевальном конкурсе. Однако ее непростое прошлое может помешать ей.
Прошло уже три года, но зрители до сих пор не простили этот поступок Эрена: без него «Атака титанов» могла быть другой
В какой серии «Великолепный век: Империя Кесем» Кесем узнает о своей первой беременности? Ждать не очень долго
А правда, зачем дурик-Володька усы сбрил? Что Гайдай зашифровал в эту нелепую фразу из «Бриллиантовой руки»
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
