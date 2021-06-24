Меню
Киноафиша Сериалы Танцуй! Сезоны Сезон 1 Серия 3

Танцуй! 2021 3 серия 1 сезон

Делай, что должна
Сезон 1 / Серия 1 24 июня 2021
Тележки
Сезон 1 / Серия 2 24 июня 2021
Флэш-раунд
Сезон 1 / Серия 3 24 июня 2021
Поправь корону
Сезон 1 / Серия 4 24 июня 2021
Добейся своего
Сезон 1 / Серия 5 24 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Танцуй!» у коллектива Нтомби остается всего одна возможность удивить судей конкурса, иначе «Тележки» потеряют свой шанс побороться за первое место. Нтомби становится все сложнее находить общий язык с Вуйисвой.

