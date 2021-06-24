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Постер к сериалу Танцуй!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Киноафиша Сериалы Танцуй!
Танцуй! (2021 - …) Jiva! 12+
Год выпуска 2021
Страна ЮАР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Танцуй!» – оригинальный южноафриканский драматический проект стримингового сервиса Netflix. В центре сюжета оказывается юная уличная танцовщица по имени Нтоби из Дурмана в ЮАР. Однажды она понимает, что ее главная страсть – танцы – может стать ее билетом в лучшую жизнь, в которой нет бесперспективной работы, семейных дрязг и полной сложностей личной жизни. Но прежде чем вырваться из рутины, Нтоби будет вынуждена столкнуться с множеством трудностей в виде собственных страхов и настойчивых соперников.

Танцуй! - трейлер первого сезона
Танцуй!
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тони Кгороге
Тони Кгороге
Ноксоло Дламини
Стелла Длангалала
Сне Мбата
Кэндис Модиселл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Танцуй! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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