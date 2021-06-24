«Танцуй!» – оригинальный южноафриканский драматический проект стримингового сервиса Netflix. В центре сюжета оказывается юная уличная танцовщица по имени Нтоби из Дурмана в ЮАР. Однажды она понимает, что ее главная страсть – танцы – может стать ее билетом в лучшую жизнь, в которой нет бесперспективной работы, семейных дрязг и полной сложностей личной жизни. Но прежде чем вырваться из рутины, Нтоби будет вынуждена столкнуться с множеством трудностей в виде собственных страхов и настойчивых соперников.