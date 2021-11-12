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Изи катка 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Изи катка
Киноафиша Сериалы Изи катка Сезоны Сезон 2

Изи катка 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 1 час 57 минут
О чем 2-й сезон сериала «Изи катка»

Во 2 сезоне сериала «Изи катка» Акира готовится к очень важному турниру по онлайн-играм. Девушка проводит за компьютером круглые сутки, но в реальной жизни у нее начинаются неожиданные проблемы. Кибер-спортсменку выгоняют из компьютерного клуба, где она ночевала, и ей приходится озаботиться поисками нового жилья. Парни из команды готовы принять ее у себя, но она боится, что они будут к ней приставать. В итоге Акира находит комнату у девушки Кристины и ее брата Леши. На подготовку к турниру остается меньше месяца.

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Список серий 2-го сезона сериала «Изи катка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Комната ожидания
Сезон 2 Серия 1
12 ноября 2021
ЦФЫВ
Сезон 2 Серия 2
13 ноября 2021
Подкат
Сезон 2 Серия 3
14 ноября 2021
Полное прохождение
Сезон 2 Серия 4
15 ноября 2021
Тимкилл
Сезон 2 Серия 5
16 ноября 2021
Дисконнект
Сезон 2 Серия 6
17 ноября 2021
Рэмпейдж
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2021
GLHF
Сезон 2 Серия 8
19 ноября 2021
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
20 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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