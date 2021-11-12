Во 2 сезоне сериала «Изи катка» Акира готовится к очень важному турниру по онлайн-играм. Девушка проводит за компьютером круглые сутки, но в реальной жизни у нее начинаются неожиданные проблемы. Кибер-спортсменку выгоняют из компьютерного клуба, где она ночевала, и ей приходится озаботиться поисками нового жилья. Парни из команды готовы принять ее у себя, но она боится, что они будут к ней приставать. В итоге Акира находит комнату у девушки Кристины и ее брата Леши. На подготовку к турниру остается меньше месяца.