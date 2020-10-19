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Постер к сериалу Изи катка
Постер к сериалу Изи катка
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Киноафиша Сериалы Изи катка
Изи катка (2020 - …) Изи катка 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 13 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 3 часа 41 минуту
О чем сериал

«Изи катка» — комедийный российский сериал, повествующий о группе подростков, которые мечтают стать профессиональными киберспортсменами. Каждый день главные герои собираются в кабинете информатики, чтобы «прокачать» свои навыки. У каждого есть свои причины играть в видеоигры. Так, опытный геймер Влад, вылетевший из большого спорта из-за своего характера, мечтает доказать всем, что он лучше, чем они думали. Страдающая тревожным расстройством Лиза успешно сублимирует свои проблемы через киберспорт. Сын богатых родителей Паша просто ищет способ провести время с пользой, а восточная девушка Кира таким образом протестует против традиций своей семьи.

Изи катка - трейлер
Изи катка
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Яна Есипович
Яна Есипович
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Татьяна Струженкова
Татьяна Струженкова
Ангелина Загребина
Ангелина Загребина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Изи катка - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Изи катка - Сезон 2 Сезон 2
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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