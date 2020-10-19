«Изи катка» — комедийный российский сериал, повествующий о группе подростков, которые мечтают стать профессиональными киберспортсменами. Каждый день главные герои собираются в кабинете информатики, чтобы «прокачать» свои навыки. У каждого есть свои причины играть в видеоигры. Так, опытный геймер Влад, вылетевший из большого спорта из-за своего характера, мечтает доказать всем, что он лучше, чем они думали. Страдающая тревожным расстройством Лиза успешно сублимирует свои проблемы через киберспорт. Сын богатых родителей Паша просто ищет способ провести время с пользой, а восточная девушка Кира таким образом протестует против традиций своей семьи.