В 1 сезоне сериала «Изи катка» в центре событий оказывается группа подростков, которые хотят стать профессиональными киберспортсменами. Каждый день они собираются в классе информатики в надежде прокачать свои навыки и попасть в мир большого спорта. У каждого из героев есть свои причины играть в видеоигры. Так, опытный геймер Влад мечтает восстановить свою испорченную репутацию, страдающая тревожным расстройством Лиза только за компьютером может контролировать свои импульсы, сын богатых родителей Паша просто ищет способ провести время с пользой, а восточная девушка Кира протестует против традиций собственных родителей.