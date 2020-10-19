Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Изи катка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Изи катка
Киноафиша Сериалы Изи катка Сезоны Сезон 1

Изи катка 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Изи катка»

В 1 сезоне сериала «Изи катка» в центре событий оказывается группа подростков, которые хотят стать профессиональными киберспортсменами. Каждый день они собираются в классе информатики в надежде прокачать свои навыки и попасть в мир большого спорта. У каждого из героев есть свои причины играть в видеоигры. Так, опытный геймер Влад мечтает восстановить свою испорченную репутацию, страдающая тревожным расстройством Лиза только за компьютером может контролировать свои импульсы, сын богатых родителей Паша просто ищет способ провести время с пользой, а восточная девушка Кира протестует против традиций собственных родителей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Изи катка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Хэдшот
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2020
Сейфспот
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2020
Буст
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2020
Репорт
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2020
АФК
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2020
ДАБЛ КИЛЛ
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2020
Камбэк
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2020
Френдли Фаер
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2020
График выхода всех сериалов
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше