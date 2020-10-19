В 1 сезоне 4 серии сериала «Изи катка» команда главных героев решает провести небольшой социальный эксперимент в надежде укрепить отношения друг с другом. Они берутся за реальное, а не виртуальное оружие и отправляются в пустынный лес.
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