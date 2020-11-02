Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Иванько 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Иванько
Киноафиша Сериалы Иванько Сезоны Сезон 1

Иванько 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иванько»

В 1 сезоне сериала «Иванько» мы знакомимся с тремя девушками, которых сводят вместе проблемы с мужчинами. Невзрачная учительница английского Валя и хамоватая Настя встречаются в полиции за решеткой. Несмотря на разные взгляды на жизнь, они становятся подругами, но, пытаясь помочь ближнему, делают все только хуже. Третьей окажется коллега по работе Ярослава, столкнувшаяся с разводом из-за измены мужа. Как и многие, они хотят любви и простого человеческого счастья, а неудачи уже давно пора оставить в прошлом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Иванько График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 ноября 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 ноября 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 ноября 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 ноября 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
26 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Одна из загадок «Острых козырьков»: зачем Томас Шелби женился на Лиззи, если любил другую
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»
Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control
Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше