В 1 сезоне сериала «Иванько» мы знакомимся с тремя девушками, которых сводят вместе проблемы с мужчинами. Невзрачная учительница английского Валя и хамоватая Настя встречаются в полиции за решеткой. Несмотря на разные взгляды на жизнь, они становятся подругами, но, пытаясь помочь ближнему, делают все только хуже. Третьей окажется коллега по работе Ярослава, столкнувшаяся с разводом из-за измены мужа. Как и многие, они хотят любви и простого человеческого счастья, а неудачи уже давно пора оставить в прошлом.