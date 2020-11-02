В 1 сезоне 12 серии сериала «Иванько» Валя решает воспользоваться уроками, которые дала ей мама. В это же время Яся изо всех сил хочет привлечь Макара. Леха и Настя наконец съехали с квартиры и теперь проживают в танцевальном классе ДК.
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