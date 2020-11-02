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Киноафиша Сериалы Иванько Сезоны Сезон 1 Серия 12

Иванько 2020 12 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Иванько»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 ноября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 ноября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 ноября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 10 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 12 ноября 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 ноября 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 17 ноября 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 ноября 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 19 ноября 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 23 ноября 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 24 ноября 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 25 ноября 2020
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 26 ноября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Иванько» Валя решает воспользоваться уроками, которые дала ей мама. В это же время Яся изо всех сил хочет привлечь Макара. Леха и Настя наконец съехали с квартиры и теперь проживают в танцевальном классе ДК.

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