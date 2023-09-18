Во 2-м сезоне сериала «Иванько» три подруги пытаются справиться с последствиями своих прошлых ошибок и опрометчивых решений. Настя завязывает новый роман с человеком, который является полной противоположностью Лехи, чтобы забыть свою истинную, но несчастную любовь. Вале приходится ухаживать за одинокой беременной сестрой, в то время как ее собственные отношения рушатся буквально на глазах. А Яся переживает профессиональный кризис после увольнения из школы. Она находит новое место работы, но адаптация к коллективу и начальству проходит несколько сложнее, чем героиня надеялась сначала.