Иванько 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Иванько
Киноафиша Сериалы Иванько Сезоны Сезон 2

Иванько 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Иванько»

Во 2-м сезоне сериала «Иванько» три подруги пытаются справиться с последствиями своих прошлых ошибок и опрометчивых решений. Настя завязывает новый роман с человеком, который является полной противоположностью Лехи, чтобы забыть свою истинную, но несчастную любовь. Вале приходится ухаживать за одинокой беременной сестрой, в то время как ее собственные отношения рушатся буквально на глазах. А Яся переживает профессиональный кризис после увольнения из школы. Она находит новое место работы, но адаптация к коллективу и начальству проходит несколько сложнее, чем героиня надеялась сначала. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.6 IMDb
Список серий сериала Иванько График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
18 сентября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
20 сентября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
21 сентября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
25 сентября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
27 сентября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
28 сентября 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
2 октября 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
3 октября 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
4 октября 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
5 октября 2023
Серия 31
Сезон 2 Серия 14
9 октября 2023
Серия 32
Сезон 2 Серия 15
10 октября 2023
Серия 33
Сезон 2 Серия 16
11 октября 2023
Серия 34
Сезон 2 Серия 17
12 октября 2023
Серия 35
Сезон 2 Серия 18
16 октября 2023
Серия 36
Сезон 2 Серия 19
17 октября 2023
Серия 37
Сезон 2 Серия 20
18 октября 2023
Серия 38
Сезон 2 Серия 21
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
