Все тип-топ — кобура, патронташ: топ-5 российских сериалов о женщинах-детективах (№5 — почти как «Невский» в юбке)

Это только в мелодрамах главные героини ограничиваются шпильками и романтическими переживаниями — в российских детективах их оружие — не помада, а пистолет и острый ум. Детективные сериалы с женщинами в главной роли ломают привычные шаблоны: героини идут до конца, разбираются в самых запутанных делах и держат нас в напряжении до финальных титров.

В этой подборке — пять российских проектов, где дамы доказывают: преступников может ловить кто угодно, если хватает характера и профессионализма.

5. «Все как у людей» (6.4 на «Кинопоиске»)

Когда следователь из столицы Кира Ардова приезжает в тихий провинциальный городок (почти как «Невский», только наоборот), напарник встречает ее откровенно недружелюбно. Новая обстановка, чужие порядки, скрытные соседи — всё это только подливает масла в огонь, ведь под внешней простотой местного быта скрывается настоящее криминальное болото.

Кира во «Все как у людей» не церемонится ни с кем: она готова пожертвовать личным комфортом ради правого дела.

«Название отражает трагическую суть: женщины терпят побои, потому что считают, что «так у всех», что это нормально, что главное – сохранить видимость благополучной семьи», — делятся мнением зрители.

4. «Ворона» (7.2)

Анна Воронцова — старший следователь с жёстким характером, за который коллеги окрестили её Вороной. Её прямолинейность однажды играет злую шутку: она игнорирует дело о пропавшем фотографе, ведь тот и раньше любил внезапно исчезать. Только теперь его находят мёртвым.

Героиню «Вороны» одолевает вина, и она с головой уходит в расследование, не останавливаясь перед мрачной реальностью Петербурга с его туманом, сыростью и серой моралью.

«От скандинавов — тяга к тусклым пейзажам, безнадеге, которая в этом сериале тотальна. Если в “Мосте” таки государство наделено функциями кары злодеев, то в “Вороне” зло тотально и является имманентным признаком общества, государства, семьи», — подмечают в обзорах.

3. «Заключение» (7.5)

Когда-то Вера Елагина была звездой хирургии, но одна ошибка перечеркнула карьеру и свободу. Суд смягчает приговор: теперь она не за решёткой, а на «оперативках» — в роли судебного эксперта при Следственном комитете.

Перфекционизм Веры, её принципиальность и острый язык не дают ей расслабиться ни дома, где ждет непростая дочь, ни на работе, где над ней всё время висит надзор нового напарника. Каждое новое тело — новый шанс доказать, что справедливость всё ещё возможна.

«Вера выписана как борец за правду, она за то, чтобы наказать виновных любой ценой. Она хочет “взять всех” или убраться из системы навсегда. Короче, наш ответ на минималках “Настоящему детективу” и Расту Колу в частности», — уверяют фанаты.

2. «Преступление» (7.9)

Эта российская версия «Убийства» не стесняется брать лучшее у скандинавов — холод, мрачную атмосферу и упор на психологизм. Следователь Александра Москвина, которой ближе мужская логика, чем женские сантименты, оказывается перед сложным делом: чья-то смерть обнажает клубок семейных тайн и полузабытых обид. Помогает ей молодой коллега, а погода Калининграда делает всё, чтобы правда не лежала на поверхности.

Что говорят зрители:

«Виденный мною ранее скандинавский сериал “Убийство” даже не сразу пришел на память, потому что российский фильм получился другим, самодостаточным».

1. «Ищейка» (8.2)

Александра Кушнир — начальник уголовного розыска в Сочи, которую за глаза величают «Ищейкой». Она умеет видеть то, что другим не под силу, и действовать так, как другие не решаются. Личная жизнь переплетается с работой, коллеги — не всегда союзники, а бывший возлюбленный, с которым они вместе работают, добавляет огонька.

Да, корнями сериал уходит в американский The Closer, но российская «Ищейка» живёт по своим законам — ближе к реалиям отечественного следствия и с неповторимым южным колоритом.

«Слышала, что этот сериал дублирует американский. Но, либо это сказки, либо у нас очень хороший режиссер. Так как менталитет, переданный в фильме, совсем не похож на американский. Кроме того, сохранены традиции российского следствия», — подытожила зрительница.

Ранее мы писали: «Слово пацана» не попал в топ-5 лучших российских сериалов за последние 6 лет: да и «Первый отдел» среди лидеров даже не ищите