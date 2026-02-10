Оповещения от Киноафиши
8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении

10 февраля 2026 07:58
О том, как продвигается работа, рассказала исполнительница главной роли.

Детективный сериал «Ищейка» с самого начала зацепил зрителей историей подполковника Александры Кушнир в исполнении Анны Банщиковой. Ее героиня, переведенная из Москвы лихо завоевала доверие скептически настроенного мужского коллектива, а еще стала одним из самых узнаваемых образов на отечественном ТВ.

Первые шесть сезонов были адаптацией американского оригинала, но с седьмого сезона проект стал полностью оригинальным. Уже вышло восемь сезонов (правда, пока лишь его первые 8 серий, хотя ожидается 16), и, конечно, всех поклонников волнует вопрос: когда ждать девятую часть?

Официальной даты выхода пока нет, но в конце декабря 2025 года Банщикова на своей странице в соцсетях сообщила:

«Закончили снимать 9 сезон "Ищейки". Совсем скоро вас будет ждать сюрприз…».

Поклонники, вместо того чтобы радоваться, сразу же засыпали звезду вопросам:

«А когда оставшиеся 8 серий покажете?»,

«Может, сюрприз – это остальные 8 серий»?

И хотя анонсов не было, если взглянуть на график предыдущих релизов, то 9-й сезон вполне можно ожидать весной 2026 года (если успеют показать вторую половину 8-го) или уже ближе к осени.

Сезон Дата премьеры
1 16 мая 2016
2 16 апреля 2018
3 3 сентября 2018
4 6 апреля 2020
5 18 января 2021
6 10 января 2022
7 11 декабря 2023
8 14 апреля 2025

Напомним, что в восьмом сезоне Кушнир, едва избежав смерти, решила начать жизнь заново. Однако покой оказался недолгим: старые тайны её московского прошлого, как снежный ком, настигли героиню, угрожая разрушить всё, что ей дорого.

Чтобы справиться с этой лавиной, Александре придётся обратиться за помощью к человеку, которого она давно вычеркнула из своей жизни. И этот задел обещает, что и оставшиеся серии и девятый сезон будут насыщенными на события.

Фото: Кадр из сериала «Ищейка»
