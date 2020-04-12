В 4 сезоне 7 серии сериала «Белая ворона» Молли и Эндрю собираются съездить на уик-энд в Пуэрто Валларта с братом Эндрю Виктором и его девушкой Лидией. Эндрю и Молли становятся ближе, однако инцидент на почве расизма несколько накаляет атмосферу.
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