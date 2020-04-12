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Киноафиша Сериалы Белая ворона Сезоны Сезон 4 Серия 8

Белая ворона 2016 8 серия 4 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Белая ворона»
Слегка прихожу в себя
Сезон 4 / Серия 1 12 апреля 2020
Слегка отдалаюсь
Сезон 4 / Серия 2 19 апреля 2020
Слегка благодарна
Сезон 4 / Серия 3 26 апреля 2020
Слегка обламываюсь
Сезон 4 / Серия 4 3 мая 2020
Слегка двигаюсь дальше
Сезон 4 / Серия 5 10 мая 2020
Слегка задолбалась
Сезон 4 / Серия 6 17 мая 2020
Слегка психую
Сезон 4 / Серия 7 24 мая 2020
Слегка счастлива
Сезон 4 / Серия 8 31 мая 2020
Слегка пытаюсь
Сезон 4 / Серия 9 7 июня 2020
Слегка потеряна
Сезон 4 / Серия 10 14 июня 2020
О чем серия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Белая ворона» Иса и Лоуренс вместе проводят время за обедом. Они делятся историями о своих минувших романах и обсуждают, какие сильные перемены произошли с ними с тех пор, как они строили отношения друг с другом.

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