В 4 сезоне 9 серии сериала «Белая ворона» речь пойдет о том, как порой важно сделать какой-либо шаг в сторону близкого человека своевременно. Иса, например, в нужный момент протянула своему другу оливковую ветвь, и этот жест возымел свои плоды.
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