В 1 сезоне 4 серии сериала «Белая ворона» Иса нуждается в помощи Дэниеля во время Дня карьеры. Она обращается к нему. Молли оказывается в затруднительной ситуации на работе, а Лоуренс устанавливает контакт с весьма своеобразным человеком.
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