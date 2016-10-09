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Киноафиша Сериалы Белая ворона Сезоны Сезон 1 Серия 2

Белая ворона 2016 2 серия 1 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Белая ворона»
ППЦ, что за сомнения
Сезон 1 / Серия 1 9 октября 2016
ППЦ, что за бардак
Сезон 1 / Серия 2 16 октября 2016
ППЦ, что за расизм
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2016
ППЦ, что за жажда
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2016
ППЦ, что за соблазны
Сезон 1 / Серия 5 6 ноября 2016
ППЦ, как стыдно
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2016
ППЦ, как все реально
Сезон 1 / Серия 7 20 ноября 2016
ППЦ, как все наперекосяк
Сезон 1 / Серия 8 27 ноября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Белая ворона» Иса по-прежнему пребывает в расстроенных чувствах. Она пытается справиться с рефлексиями, связанными с ее отношениями с Лоуренсом, работой и прочими аспектами ее жизни, а также понять, куда двигаться дальше.

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