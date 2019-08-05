В 1 сезоне 4 серии сериала «Бесконечный поезд» Тюлип и ее друзья — робот Уан-Уан и собака по имени Аттикус, король Коргии, — садятся в лесную машину, сделанную из хрусталя. Наряду с другими приключениями, друзья попадут на музыкальный обряд.