В 1 сезоне 3 серии сериала «Бесконечный поезд» вместе с новым другом роботом по имени Уан-Уан Тюлип попадает в вагон, наполненный собаками породы корги. Кроме того, девочке и ее другу придется сражаться с опасным монстром.