В 1 сезоне 5 серии сериала «Бесконечный поезд» Тюлип ожидают новые мистические приключения в бесконечном поезде, в который она попала. На сей раз 13-летняя девочка должна лицом к лицу столкнуться со своим прошлым.
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