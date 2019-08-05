В 1 сезоне 9 серии сериала «Бесконечный поезд» 13-летняя Тюлип продолжает путешествовать по нескончаемому поезда и раскрывать тайны его вагонов. На сей раз девочка попадает в западню, доверившись врагу из прошлого.