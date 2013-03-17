В 1 сезоне 3 серии сериала «Во плоти» Кирен пытается найти общий язык со своей сестрой. Они посещают дом Ланкастеров, чтобы попросить прощения за убийство их дочери. Эми прощается с Киреном и отправляется в опасное путешествие. Билл убивает Рика.
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