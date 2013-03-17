В 1 сезоне 2 серии сериала «Во плоти» Кирен чувствует себя «белой вороной» среди своей семьи. Он посещает свою могилу и встречается с давней подругой-охотницей Эми Дайер. Рик, в которого был влюблен Кирен, возвращается в город.
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