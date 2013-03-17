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Во плоти 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Во плоти»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 марта 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 марта 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 31 марта 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Во плоти» Кирен Уокер страдает синдромом частичной смерти. Он восстал из мертвых и прошел реабилитацию для бывших зомби. Кирен, оснащенный косметикой для сокрытия разложения, возвращается домой.

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