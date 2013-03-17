В 1 сезоне 1 серии сериала «Во плоти» Кирен Уокер страдает синдромом частичной смерти. Он восстал из мертвых и прошел реабилитацию для бывших зомби. Кирен, оснащенный косметикой для сокрытия разложения, возвращается домой.
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