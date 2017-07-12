Меню
Мне очень жаль 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мне очень жаль
I'm Sorry. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мне очень жаль»

В 1 сезоне сериала «Мне очень жаль» дочери Андреа Амелии уже пять лет и девочка любит задавать неудобные вопросы. Андреа же всегда старается отвечать честно и развернуто — будь то тема секса, рождения детей или даже нацизма. В то же время у главной героини проблемы с собственными родителями, которые давно в разводе. Отец ищет новых впечатлений, а у мамы настолько устаревшие взгляды, чтобы приходится объяснять ей, почему однополые браки или другой цвет кожи — это нормально. К счастью, у главной героини есть любящий и понимающий муж и лучший друг — настоящий бабник Кайл.

Список серий сериала Мне очень жаль
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2017
Дочь-расистка Racist Daughter
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2017
Жопяные кубики Ass Cubes
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2017
Вечеринка богинь Goddess Party
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2017
Акты помощи Acts of Service
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2017
Тормозишь Too Slow
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2017
Фантазии о разводе Divorce Fantasy
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2017
Попобум Butt Bumpers
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2017
Выходные без семьи Weekend Alone
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2017
С катушек Off the Charts
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2017
