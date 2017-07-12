В 1 сезоне сериала «Мне очень жаль» дочери Андреа Амелии уже пять лет и девочка любит задавать неудобные вопросы. Андреа же всегда старается отвечать честно и развернуто — будь то тема секса, рождения детей или даже нацизма. В то же время у главной героини проблемы с собственными родителями, которые давно в разводе. Отец ищет новых впечатлений, а у мамы настолько устаревшие взгляды, чтобы приходится объяснять ей, почему однополые браки или другой цвет кожи — это нормально. К счастью, у главной героини есть любящий и понимающий муж и лучший друг — настоящий бабник Кайл.