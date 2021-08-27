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Я люблю Арло 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я люблю Арло
Киноафиша Сериалы Я люблю Арло Сезоны Сезон 1

I Heart Arlo 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 19
Продолжительность сезона 4 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я люблю Арло»

В 1 сезоне сериала «Я люблю Арло» главный герой — мальчик-крокодил по имени Арло — осознает, что ему слишком тяжело жить в одиночестве. Однако его ближайшая соседка Берти спокойно справляется с фактом отсутствия каких-либо людей в жизни. Арло понимает, что ему есть чему поучиться у подруги. Чуть позже в город приезжает нью-йоркский мэр с проверкой, и команда начинает переживать за будущее Берега — неужели правительство посягнуло на его неприкосновенность? Тигр Алие отчаянно хочет выполнить задание, которое дал ему главный герой. Однако собственная невнимательность ужасно мешает персонажу.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Я люблю Арло График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 августа 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 августа 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 августа 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 августа 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 августа 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 августа 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 августа 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
27 августа 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 августа 2021
График выхода всех сериалов
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