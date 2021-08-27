В 1 сезоне сериала «Я люблю Арло» главный герой — мальчик-крокодил по имени Арло — осознает, что ему слишком тяжело жить в одиночестве. Однако его ближайшая соседка Берти спокойно справляется с фактом отсутствия каких-либо людей в жизни. Арло понимает, что ему есть чему поучиться у подруги. Чуть позже в город приезжает нью-йоркский мэр с проверкой, и команда начинает переживать за будущее Берега — неужели правительство посягнуло на его неприкосновенность? Тигр Алие отчаянно хочет выполнить задание, которое дал ему главный герой. Однако собственная невнимательность ужасно мешает персонажу.