«Я люблю Арло» — многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговым сервисом Netflix. Действие сериала фокусируется на мальчике-крокодиле по имени Арло. Вместе со своими друзьями он отправляется в загадочный город Нью-Йорк, чтобы найти там своего настоящего отца. Поиски оборачиваются самыми неожиданными открытиями. По ходу развития событий главный герой и его компания стараются обосноваться в незнакомом месте, привыкают к поведению и манере общения местных жителей, а также пытаются приспособить город под себя...