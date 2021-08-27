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Постер к сериалу Я люблю Арло
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Я люблю Арло
Я люблю Арло (2021 - …) I Heart Arlo 6+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 45 минут
О чем сериал

«Я люблю Арло» — многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговым сервисом Netflix. Действие сериала фокусируется на мальчике-крокодиле по имени Арло. Вместе со своими друзьями он отправляется в загадочный город Нью-Йорк, чтобы найти там своего настоящего отца. Поиски оборачиваются самыми неожиданными открытиями. По ходу развития событий главный герой и его компания стараются обосноваться в незнакомом месте, привыкают к поведению и манере общения местных жителей, а также пытаются приспособить город под себя...

Я люблю Арло - трейлер
Я люблю Арло
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Крего
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Энни Поттс
Энни Поттс
Тони Хейл
Тони Хейл
Бретт Гельман
Бретт Гельман
Винсент Родригес III
Винсент Родригес III
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я люблю Арло - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 19 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Я люблю Арло
Кадры из сериала
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