В 1 сезоне 3 серии сериала «Я люблю Арло» главный герой дает тигру Алие крайне ответственное задание. Однако остальные ребята не уверены, что крайне рассеянный товарищ сможет взять себя в руки и сделать все, что нужно, без всяких проблем...
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