В 1 сезоне 3 серии сериала «Хватит!» в центре сюжета будет культура унижения. Герои проекта поговорят о распространении темы сексизма в развлекательной сфере – рекламных видео и комедийных проектах, а также о том, как это отражается на женщинах.
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