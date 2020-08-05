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Киноафиша Сериалы Хватит!
Хватит! (2020 - 2020) Хватит! 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Документальный сериал «Хватит!» — это истории разных женщин, которым довелось пережить насилие по отношению к себе. С кем-то это случилось в раннем возрасте, а кто-то оказался жертвой уже во взрослой жизни. Нам всегда кажется, что домашнее насилие происходит только в неблагополучных семьях, но это не так. К тому же под насилием подразумеваются не только побои. Журналистка Настя Красильникова и актер Владимир Мишуков поговорят с теми людьми, которые не побоялись откровенно рассказать всем свои истории.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Анастасия Красильникова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хватит! - Сезон 1 Сезон 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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