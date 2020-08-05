Документальный сериал «Хватит!» — это истории разных женщин, которым довелось пережить насилие по отношению к себе. С кем-то это случилось в раннем возрасте, а кто-то оказался жертвой уже во взрослой жизни. Нам всегда кажется, что домашнее насилие происходит только в неблагополучных семьях, но это не так. К тому же под насилием подразумеваются не только побои. Журналистка Настя Красильникова и актер Владимир Мишуков поговорят с теми людьми, которые не побоялись откровенно рассказать всем свои истории.