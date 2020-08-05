В 1 сезоне сериала «Хватит!» речь пойдет о насилии, с которым человек может столкнуться в любой сфере своей жизни. Это происходит внутри семьи, на работе, даже в родильном доме. По статистике, каждый тринадцатый мужчина в мире сталкивается с сексуальным насилием в раннем возрасте. А в нашей стране только десять процентов женщин, ставших жертвами изнасилования, обращаются за помощью. Именно эта тема станет поводом для бесед журналистки Насти Красильниковой, ее соведущего актера Владимира Мишукова и их героев.