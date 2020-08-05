Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хватит! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хватит!
Киноафиша Сериалы Хватит! Сезоны Сезон 1

Хватит! 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хватит!»

В 1 сезоне сериала «Хватит!» речь пойдет о насилии, с которым человек может столкнуться в любой сфере своей жизни. Это происходит внутри семьи, на работе, даже в родильном доме. По статистике, каждый тринадцатый мужчина в мире сталкивается с сексуальным насилием в раннем возрасте. А в нашей стране только десять процентов женщин, ставших жертвами изнасилования, обращаются за помощью. Именно эта тема станет поводом для бесед журналистки Насти Красильниковой, ее соведущего актера Владимира Мишукова и их героев.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Хватит!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2020
2 серия
Сезон 1 Серия 2
7 августа 2020
3 серия
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2020
4 серия
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2020
5 серия
Сезон 1 Серия 5
28 августа 2020
6 серия
Сезон 1 Серия 6
4 сентября 2020
График выхода всех сериалов
Эту экранизацию ждали целых 9 лет: за дело взялся Netflix, а, значит, выйдет настоящая «бомба»
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Зрители ждали шпионский хит с Колесниковым, а получили ностальгию по «Первому отделу»: что не так с сериалом «Разящий луч»
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше