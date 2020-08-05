В 1 сезоне 5 серии сериала «Хватит!» в центре сюжета будет популярная тема харрасмента, в частности, со стороны вышестоящего руководства. Герои проекта обсудят проблему дискриминации, с которой часто сталкиваются женщины при устройстве на работу.
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