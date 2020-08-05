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Киноафиша Сериалы Хватит! Сезоны Сезон 1 Серия 5

Хватит! 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 августа 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 7 августа 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 августа 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 августа 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 августа 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 сентября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Хватит!» в центре сюжета будет популярная тема харрасмента, в частности, со стороны вышестоящего руководства. Герои проекта обсудят проблему дискриминации, с которой часто сталкиваются женщины при устройстве на работу.

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