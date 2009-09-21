В 5 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму» наступает День святого Валентина, и пока Робин соглашается на свидание с Доном, а у Барни телефон разрывается от звонков и сообщений девушек, Тед просит Маршалла и Лили выбрать ему девушку.
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