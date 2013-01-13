Во 2 сезоне 8 серии сериала «Обитель лжи» Джинни встречает неожиданного поклонника по имени Нейт во время консультации с компанией по производству игрушек для взрослых. Во время помолвки Даг вдохновляется дикой идеей подарка для своей новой девушки.
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