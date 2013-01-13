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Киноафиша Сериалы Обитель лжи Сезоны Сезон 2 Серия 12

Обитель лжи 2012 - 2016 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Обитель лжи»
Стохастичность
Сезон 2 / Серия 1 13 января 2013
Когда на Земле царили динозавры
Сезон 2 / Серия 2 20 января 2013
Мальчишник
Сезон 2 / Серия 3 27 января 2013
Дэймон-детям.org
Сезон 2 / Серия 4 10 февраля 2013
Бизнес на доверии
Сезон 2 / Серия 5 17 февраля 2013
Семейные ценности
Сезон 2 / Серия 6 24 февраля 2013
Падение на бегу
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2013
Чудеса света
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2013
Обязательства
Сезон 2 / Серия 9 17 марта 2013
Ва-банк
Сезон 2 / Серия 10 24 марта 2013
Переворот
Сезон 2 / Серия 11 31 марта 2013
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 2 / Серия 12 7 апреля 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Обитель лжи» один из членов команды – Даг – задает важный вопрос своей девушке Саре. Импульсивные сделки Марти приводят к усилению напряженности и непредвиденным последствиям для всех. Приближается финал сезона.

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