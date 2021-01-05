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История бранных слов 2021 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 января 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 января 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 января 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 января 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «История бранных слов» бессменный ведущий в лице Николаса Кейджа рассказывает о том, как слово «pussy» стало одним из самых популярных сленговых выражений, имеющих сразу несколько смысловых и эмоциональных значений...

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