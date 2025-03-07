Меню
Новости о сериале «Меломанка»

Новости о сериале «Меломанка» Вся информация о сериале
На хрупких плечах: фильмы и сериалы о том, что значит быть женщиной
На хрупких плечах: фильмы и сериалы о том, что значит быть женщиной В честь Международного дня борьбы за женские права размышляем о трагедиях и радостях в судьбе женщин на разных жизненных этапах.
7 марта 2025 12:52
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
4 сентября 2022 17:00
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Сегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
6 августа 2022 12:00
