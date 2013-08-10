В 3 сезоне 3 серии сериала «Ад на колесах» Каллен должен отыскать скотину, которую кто-то угнал. В селении появляется брат Тула, который хочет выяснить обстоятельства смерти своего родственника. Каллен понимает, с кем он на самом деле враждует.
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