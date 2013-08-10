В 3 сезоне 4 серии сериала «Ад на колесах» Каллену нужно найти переводчика, чтобы побеседовать с индейцами. Ему удается отыскать подходящую кандидатуру. Пока Каллен отсутствует, в селении появляется Дюран. Брат Тула снова приходит к Еве.
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