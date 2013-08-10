В 3 сезоне 10 серии сериала «Ад на колесах» Каллен сталкивает с тем, кого он никак не рассчитывал лицезреть во вражеском лагере. Преследователь делится с Калленом информацией, которая его шокируют. Фергюсон торопится на помощь Боханнону.
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