В 1 сезоне 3 серии сериала «Хэп и Леонард» группа единомышленников приближается к похищенным деньгам. В этот момент Хэпу, Леонарду и Труди предстоит встреча с прошлым. Членов банды ждет испытание во время судьбоносного сбора в жилище Леонарда.
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