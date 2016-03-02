В 1 сезоне 5 серии сериала «Хэп и Леонард» Солдат и Ангел требуют, чтобы Леонард раскопал деньги, но парочку ожидает весьма неожиданный сюрприз. Труди не сдается и настаивает на своем, пока Хэп и Леонард всеми силами стараются найти выход.
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