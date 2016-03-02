В 1 сезоне 2 серии сериала «Хэп и Леонард» Труди, Коллинз и Леонард отправляются на поиски потерянной добычи вместе с новыми соотечественниками Ховардом, Чубом и Пако. Леонарду приходят весьма печальные известия о его дядюшке Честере.
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