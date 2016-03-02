В 1 сезоне 1 серии сериала «Хэп и Леонард» двое неудачников Хэп Колин и Леонард Пайн являются давними друзьями. Хэп провел в тюремном заключении всю свою молодость из-за того, что не согласился принимать участие в военных действиях во Вьетнаме.
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