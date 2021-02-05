Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Аче 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Аче
Киноафиша Сериалы Аче Сезоны Сезон 2

Hache 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Аче»

Во 2 сезоне сериала «Аче» действие разворачивается в конце прошлого века в испанской столице. В это время страной заправлял клан наркомафии, который бесстрашно перевозил партии наркотиков прямо на глазах местной полиции. Главная героиня — девушка, взявшая себе имя Аче, решает прокрасться в близкий круг наркобарона, чтобы разузнать все его секреты, а потом использовать в своих собственных нуждах. По ходу развития событий Аче узнает все больше о своем любовнике, она также подвергает себя и своих близких серьезной опасности. Но сможет ли она вырваться из преступного бизнеса и остаться невредимой?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Аче График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наследство La herencia
Сезон 2 Серия 1
5 февраля 2021
Лаборатория El Laboratorio
Сезон 2 Серия 2
5 февраля 2021
Око за око Ojo por ojo
Сезон 2 Серия 3
5 февраля 2021
Одиночество Soledades
Сезон 2 Серия 4
5 февраля 2021
Она должна умереть Tiene que morir
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2021
Лучше для тебя Lo mejor para ti
Сезон 2 Серия 6
5 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше