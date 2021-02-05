Во 2 сезоне сериала «Аче» действие разворачивается в конце прошлого века в испанской столице. В это время страной заправлял клан наркомафии, который бесстрашно перевозил партии наркотиков прямо на глазах местной полиции. Главная героиня — девушка, взявшая себе имя Аче, решает прокрасться в близкий круг наркобарона, чтобы разузнать все его секреты, а потом использовать в своих собственных нуждах. По ходу развития событий Аче узнает все больше о своем любовнике, она также подвергает себя и своих близких серьезной опасности. Но сможет ли она вырваться из преступного бизнеса и остаться невредимой?