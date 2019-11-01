Меню
Аче 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аче
Hache 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аче»

В 1 сезоне сериала «Аче» сюжет разворачивается в шестидесятых годах прошлого века. Главная героиня — испанская девушка Хелена, которая пытается внедриться в наркомафию, заправляющую столицей. Со временем ей удается не только привлечь внимание местного наркобарона, но даже влюбить его в себя. В итоге она становится самой главной женщиной тех времен — любовницей преступника, от решений которого зависит судьба Барселоны. По ходу развития сюжета Хелена начинает все глубже и глубже погружаться в теневой бизнес своего мужчины, подвергая себя тем самым большой опасности.

6.5 IMDb
Куклы, плывущие в море Muñecas flotando en el mar
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2019
Первая работа El primer trabajo
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2019
Бой El combate
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2019
Поцелуй смерти El beso de la muerte
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2019
Месть Venganza
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2019
Марсель Marsella
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2019
Карусель El tiovivo
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2019
Хелена «Аш» Helena con H
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2019
