В 1 сезоне сериала «Аче» сюжет разворачивается в шестидесятых годах прошлого века. Главная героиня — испанская девушка Хелена, которая пытается внедриться в наркомафию, заправляющую столицей. Со временем ей удается не только привлечь внимание местного наркобарона, но даже влюбить его в себя. В итоге она становится самой главной женщиной тех времен — любовницей преступника, от решений которого зависит судьба Барселоны. По ходу развития сюжета Хелена начинает все глубже и глубже погружаться в теневой бизнес своего мужчины, подвергая себя тем самым большой опасности.